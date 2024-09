The Elder Scrolls Online si aggiorna su console

Dopo essere stato pubblicato su PC e Mac il mese scorso, l’aggiornamento 43 di The Elder Scrolls Online è ora disponibile anche su console PlayStation e Xbox.

L’update introduce il tour delle case, che permette di scoprire e ammirare la creatività degli abitanti di Tamriel. I giocatori potranno visitare case di proprietà di altri giocatori completamente decorate e personalizzate tramite un elenco di abitazioni consigliate o in formato libero. La scheda “Recommend” (Consigliate) mette in evidenza le case dei giocatori più votate e quelle create di recente, fornendo un facile accesso a chi è interessato ad ammirare progetti eccezionali. I giocatori possono aggiungere eventuali case alle loro preferite, rendendo più semplice tornare in visita presso queste creazioni ogni volta che lo desiderano.

Inoltre, l’aggiornamento aggiunge più profondità a Infinite Archive sotto forma di nuove mappe, nemici, Verse e Vision e bottino aggiornato, tra cui nuovi set di oggetti di classe. Oltre agli aggiornamenti di Infinite Archive, ci sono una serie di miglioramenti vari e correzioni di bug che renderanno la permanenza a Tamriel più facile e piacevole.

Ulteriori dettagli sull’aggiornamento 43 di The Elder Scrolls Online sono disponibili sul sito ufficiale.