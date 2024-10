Devolver fonda l'etichetta di publishing Big Fan Games

Devolver Digital ha fondato una nuova etichetta di publishing denominata Big Fan Games: si tratta di un piccolo team di veterani del settore che si occuperà di “aiutare gli sviluppatori indipendenti a dare nuova vita ai loro film, fumetti, programmi TV ed eroi cult preferiti attraverso la potenza dei videogiochi“.

In sostanza, l’etichetta farà da ponte tra gli sviluppatori e i detentori delle licenze così da creare adattamenti videoludici che vadano al di là dei semplici tie-in. “Ci impegniamo ad avvicinare questi mondi ai fan, sia vecchi che nuovi, attraverso la lente di team creativi spinti dalla loro passione per il materiale originale,” si legge nel comunicato. “Supportiamo gli sviluppatori offrendo la nostra competenza nel settore e le risorse di cui hanno bisogno per dare vita alle loro idee. Il nostro obiettivo in Big Fan è coltivare giochi divertenti e creativi che si reggano da soli, piuttosto che fungere da mezzi di marketing per altri prodotti mediatici.”

Big Fan Games fa sapere di essere già al lavoro con Disney, Dark Horse Comics, Rebellion, Lionsgate e molti altri per la realizzazione di vari videogiochi, ma al momento vi è il più stretto riserbo su questi progetti.