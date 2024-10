Killing Time: Resurrected, annunciata la data di uscita

Nightdive Studios ha annunciato la data di uscita di Killing Time: Resurrected, versione rimaneggiata dello sparatutto in soggettiva per 3DO e PC classe 1995. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer di gameplay.

Ambientato nei primi anni Trenta, Killing Time: Resurrected mette i giocatori nei panni di uno studente immerso nel misterioso mondo dell’egittologia, che suo malgrado si trova intrappolato nella tenuta della ricchissima ereditiera Tess Conway. Un rituale eseguito da Ms. Conway per ottenere la vita eterna non va come previsto e i suoi amici aristocratici scompaiono senza lasciare traccia. Toccherà al giovane studente trovare e distruggere il mistico orologio idraulico egiziano per annullare la maledizione, scontrandosi con una legione di orrori sovrannaturali.

Questa edizione rimasterizzata di Killing Time: Resurrected può contare su grafiche e sprite attivabili ad alta risoluzione dei personaggi dalle versioni originali del gioco per 3DO e PC, texture ambientali rimaneggiate, gameplay più fluido, controlli migliorati (compresa la visuale completa a 360 gradi) e impostazioni estese di comandi e combinazioni di tasti.

Killing Time: Resurrected uscirà il 17 ottobre su PC (Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.