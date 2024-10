FAIRY TAIL 2: aperti i preordini digitali

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore Gust hanno annunciato che, da oggi, sono aperti i preordini digitali per il loro prossimo RPG d’azione FAIRY TAIL 2. Qua la nostra anteprima hands-on.

Nel filmato d’apertura appena uscito, i giocatori possono dare un’occhiata agli eventi della saga dell’Impero di Alvarez presente FAIRY TAIL 2. Il filmato presenta ai giocatori i membri della gilda FAIRY TAIL mentre combattono contro Emperor Spriggan Zeref, la sua squadra élite, gli Spriggan 12, e Black Dragon Acnologia, rendendo omaggio alle scene più famose della serie anime e manga originale. Dopo aver completato i dodici capitoli principali, i giocatori potranno immergersi in una storia originale, “Key to the Unknown”, e accedere a nuove aree.