PlayStation chiude Firewalk Studios, gli autori di Concord

La notizia era purtroppo nell’aria da tempo e probabilmente sorprenderà pochi: PlayStation ha chiuso Firewalk Studios, il team che ha dato i natali a Concord.

Il clamoroso fallimento dello sparatutto competitivo online ha di fatto condannato lo studio, che già nei giorni successivi alla chiusura dei server del gioco si è ritrovato in un limbo. “Per quanto riguarda Firewalk, come annunciato all’inizio di settembre, alcuni aspetti di Concord erano eccezionali, ma altri non hanno avuto abbastanza successo tra i giocatori, e di conseguenza abbiamo messo il gioco offline. Abbiamo trascorso molto tempo in questi ultimi mesi esplorando tutte le opzioni a nostra disposizione,“ ha dichiarato il CEO di Sony Interactive Entertainment Hermen Hulst in una comunicazione interna poi resa pubblica.

Hulst conferma che Concord è stato definitivamente accantonato con la chiusura di Firewalk Studios, pertanto lo sparatutto non tornerà in nessuna forma in futuro. “Il genere degli sparatutto in prima persona PvP è uno spazio competitivo in continua evoluzione e, sfortunatamente, non abbiamo centrato i nostri obiettivi con questo titolo,” si legge nell’email. “Faremo tesoro delle lezioni apprese con Concord e continueremo a migliorare le nostre competenze nell’area dei live service in vista di una crescita futura.”

Inoltre, Hermen Hulst ha annunciato la chiusura di un secondo team di sviluppo: si tratta di Neon Koi, uno studio mobile al lavoro su un videogioco action, ora chiaramente cancellato. Naturalmente non sono mancate le solite dichiarazioni di circostanza e di finto dispiacere nei confronti dei dipendenti licenziati, culminate in inevitabili parole di fiducia verso il futuro: “So che nessuna di queste è una notizia facile da apprendere, in particolare rispetto a colleghi e amici che lasciano SIE. Entrambe le decisioni hanno richiesto una seria considerazione e, in definitiva, riteniamo che siano quelle giuste per rafforzare l’azienda. Neon Koi e Firewalk hanno ospitato molti individui di talento e lavoreremo per trovare un posto all’interno della nostra comunità globale di studi per alcuni di coloro che sono stati colpiti, ove possibile,” conclude Hulst. “Credo fermamente nei vantaggi della sperimentazione creativa e dello sviluppo di nuove IP. Tuttavia, la crescita sostenibile, soprattutto in un contesto economico difficile, è fondamentale. Sebbene oggi sia un giorno difficile, c’è molto da aspettarsi nei mesi a venire dallo Studio Business Group e dai nostri team. Sono convinto che stiamo costruendo un’organizzazione resiliente e competente, guidata dalla creazione di esperienze di intrattenimento indimenticabili per i nostri giocatori.”