Steam: al via lo Steam Scream in occasione di Halloween

Da ora fino al 4 novembre, sulla piattaforma di Valve, Steam, è possibile accaparrarsi videogiochi horror a un prezzo scontato. A figurare tra le opere certamente più apprezzate dai giocatori, con un’ottima media voti, è l’intera saga di Amnesia di Frictional Games, con SOMA al seguito. Tra le opere più piccine, ma comunque interessanti e che abbiamo recensito, sono disponibili anche Slay the Princess (da poco aggiornatasi con nuovi contenuti), il remake di Alone in the Dark e Returnal.

Figura anche V Rising, giocato dal nostro Marco Brom, nonché Returnal di Housemarque, che conduce su Atropo. E poi tutta una sfilza di altre opere, come Dredge, Bramble: The Mountain King e l’intera Dark Pictures Anthology al completo.