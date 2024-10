Grim Dawn, l'Action RPG di Crate Entertainment, aggiunge la classe Berserker

Grim Dawn, sviluppato e pubblicato da Crate Entertainment, ha aggiunto la classe Berserker, una novità all’interno dell’Action RPG tematicamente vicino a opere del calibro di Diablo e Path of Exile, con il secondo capitolo di quest’ultimo posticipato nella giornata di ieri.

“Il set leggendario di classe Berserker puro amplifica il tuo lupo interiore, permettendoti di assumere permanentemente la forma di un feroce lupo mannaro di ghiaccio, o di rompere il set per assemblare uno stile di gioco che infligge danni da Perforazione. Il sangue del grande lupo bianco scorreva nelle vene di Fenris e attraverso la sua leggendaria armatura scorreranno nelle tue vene”, ha dichiarato il team sul suo blog ufficiale. Questo è solo uno dei 14 set previsti per il rilascio iniziale di Fangs of Asterkarn, ognuno supporta una combinazione della maestria Berserker e le 9 maestrie esistenti equipaggiabili dal menu principali.