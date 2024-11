Atari acquisisce il franchise di Transport Tycoon da Chris Sawyer

Atari ha annunciato di aver acquisito il franchise di Transport Tycoon dal suo autore, Chris Sawyer.

“Siamo onorati che Chris ci abbia affidato Transport Tycoon e il nostro team è impegnato sia a onorare che a far progredire la sua creazione rivoluzionaria“, ha affermato Wade Rosen, il presidente e CEO di Atari.

La società fa sapere che grazie all’acquisizione punterà non soltanto a espandere la distribuzione di copie fisiche e digitali dei titoli della serie, ma anche a esplorare opportunità di sviluppo di nuovi videogiochi. Si tratta della medesima strategia intrapresa in passato con altre acquisizioni mirate da parte di Atari: la società punta infatti a diventare un punto di riferimento per i videogiochi del passato, come dimostrato dall’acquisizione del brand Intellivision, di Digital Eclipse e di Nightdive Studios.