LightSpeed apre uno studio in Giappone guidato da Hideaki Itsuno

Dopo aver lasciato Capcom sul finire dell’estate scorsa, Hideaki Itsuno è pronto a guidare un nuovo team di sviluppo grazie a una partnership con LightSpeed Studios.

La sussidiaria di Tencent ha infatti annunciato l’apertura di un nuovo studio con sede a Tokyo e Osaka. “È un grande onore per noi avere Hideaki Itsuno in LightSpeed Studios“, ha dichiarato Jerry Chen, presidente di LightSpeed. “La fondazione di LightSpeed ​​Japan Studio è un passo significativo nell’espansione di LightSpeed Studios e dimostra il nostro impegno nel portare i migliori giochi possibili ai nostri giocatori“.

“Entrare a far parte di LightSpeed Studios è l’inizio di un nuovo entusiasmante capitolo per me,” ha affermato Hideaki Itsuno. “Con le capacità di sviluppo e la rete globale di LightSpeed, non vedo l’ora di creare videogiochi d’azione tripla A originali insieme a questo team straordinario e di costruire esperienze estetiche e innovative per la comunità globale di giocatori. Invitiamo i creatori di videogiochi talentuosi e appassionati da tutto il mondo per unirsi alla nostra visione“.

Hideaki Itsuno, lo ricordiamo, ha contribuito alla creazione di vere e proprie pietre miliari del settore dei videogiochi: tra questi Power Stone, vari capitoli della serie Devil May Cry, nonché Dragon’s Dogma e il suo recente sequel.