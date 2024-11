S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ecco i requisiti di sistema

Quando manca una settimana esatta all’uscita di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, da pochi giorni in fase gold, ecco che gli sviluppatori hanno pubblicato i requisiti di sistema ufficiali necessari a far girare il gioco su PC.

Se per fruire del gioco al minimo dei dettagli e accontentandosi del Full HD e dei 30 FPS basteranno componenti con diversi anni sulle spalle, come un processore Intel Core i7-7700K o AMD Ryzen 5 1600X e una scheda video Nvidia GeForce GTX 1060 6GB o AMD Radeon RX 580 8GB oppure Intel Arc A750, già per puntare ai 60 FPS e ai dettagli medi bisognerà avere a disposizione un hardware decisamente più performante.

Sono però i requisiti raccomandati a non essere alla portata di tutti: per giocare a risoluzione 1440p, 60 FPS e con i dettagli su “alto” saranno necessari un processo Intel Core i7-11700 o AMD Ryzen 7 5800X, una scheda video Nvidia GeForce RTX 3070Ti / RTX 4070 o AMD Radeon RX 6800 XT, e infine 32 GB di RAM. Per puntare al 4K e al massimo livello di dettaglio, invece, bisognerà avere un PC ben più prestante, come riportato nello schema in calce alla notizia.

Ricordiamo, infine, che S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl uscirà sia su PC che su Xbox Series X|S il 20 novembre e sarà disponibile al lancio nel catalogo del servizio Game Pass.