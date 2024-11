South of Midnight: dietro le quinte con un documentario

Compulsion Games e Xbox hanno confezionato un documentario che porta i giocatori dietro le quinte dello sviluppo di South of Midnight, il nuovo action in lavorazione presso lo studio che ha dato i natali a Contrast e We Happy Few.

Il video della durata di poco più di trenta minuti ci accompagna alla scoperta di questo videogioco presentando nuovi contenuti di gioco e uno sguardo dietro le quinte sulla musica, le fonti di ispirazione e i lavori del prossimo titolo targato Compulsion Games. Il documentario si avvale della presenza delle persone che hanno dato vita ai personaggi, tra cui il direttore di performance e doppiaggio Ahmed Best (Star Wars Episodi I-III, The Mandalorian, Fallout 76); l’attrice che interpreta Hazel, Adriyan Rae (Chicago Fire, Vagrant Queen, Atlanta); e l’attrice di motion capture e stunt per Hazel, Nona Parker Johnson (Fear the Walking Dead, Mayor of Kingstown).

South of Midnight verrà pubblicato nel corso del 2025 su PC e Xbox Series X|S. Sarà inoltre disponibile nel catalogo del servizio Game Pass sin dal lancio.