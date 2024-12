Flint: Treasure of Oblivion, un nuovo video di gameplay

Microids e Savage Level hanno pubblicato un nuovo video di gameplay di Flint: Treasure of Oblivion, il videogioco di ruolo a sfondo tattico che verrà pubblicato su PC e console tra poche settimane.

In questo filmato sono illustrate le meccaniche delle carte e dei dadi. Le carte permettono di organizzare l’equipaggio per aumentarne l’efficacia, neutralizzare i nemici con effetti unici o ripetere azioni critiche per ribaltare le sorti delle battaglie. I dadi, invece, hanno un ruolo centrale: sono fondamentali per eseguire gli attacchi. Inoltre, permettono di migliorare gli attacchi, di ottimizzare le possibilità di successo e possono essere utilizzati durante le fasi di esplorazione per aprire forzieri o determinate porte.

Ricordiamo che Flint: Treasure of Oblivion uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X|S il 17 dicembre 2024. Qui trovate la nostra anteprima.