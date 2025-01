WWE 2K25: Roman Reigns protagonista di questa edizione

2K Games e Visual Concepts hanno svelato i primi dettagli di WWE 2K25 dopo l’annuncio avvenuto qualche giorno fa, in primis che sarà Roman Reigns l’atleta di copertina dell’edizione standard del gioco.

“Sono personalmente e professionalmente entusiasta che l’unico originale Tribal Chief e l’intera famiglia degli Anoa’i siano al centro di WWE 2K25”, ha dichiarato Roman Reigns. “Abbiamo costruito questo momento per generazioni e sfido i giocatori di tutto il mondo a mostrare a me e al mio Wiseman, Paul Heyman, quello che sanno fare dimostrando di essere degni dell’attenzione del loro Tribal Chief”.

Tra le novità di quest’anno troviamo 2K Showcase: The Bloodline’s Dynasty, il primo racconto della saga Bloodline, celebrazione interattiva dell’eredità dell’estesa famiglia di wrestler Anoa’i, nuovi tipi di match e regole, come il match Underground, il match Bloodline Rules e gli incontri intergender, il ritorno delle Mosse concatenate, una nuova esperienza La mia ASCESA e molto altro ancora.

Il roster sarà composto da più di 300 Superstar, Leggende e Hall of Famers, tra cui John Cena, Rhea Ripley, The Rock, “Rowdy” Roddy Piper, CM Punk, “Stone Cold” Steve Austin, Jade Cargill, Diamond Dallas Page, Booker T, Ultimate Warrior, Trish Stratus e molti altri. Tra le novità il supporto della telecamera in terza persona durante gli incontri online e la possibilità per ogni giocatore di controllare la propria telecamera, oltre a nuove ambientazioni come gli archivi della WWE e il parcheggio NXT.

WWE 2K25 Edizione Deadman e l’Edizione Bloodline usciranno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S venerdì 7 marzo 2025, sette giorni prima dell’Edizione Standard, che sarà disponibile venerdì 14 marzo 2025.