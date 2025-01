BioWare annuncia una riorganizzazione interna

Attraverso un breve comunicato diffuso nelle scorse ore, il general manager Gary McKay ha annunciato che BioWare sarà sottoposta a una riorganizzazione interna.

Ciò significa che una parte dei dipendenti verrà spostata in altri studi appartenenti a Electronic Arts, mantenendo le stesse posizioni occupate finora. Tuttavia, come riportato da IGN, un’altra piccola parte dei lavoratori è stata licenziata. Al momento non si conosce l’entità dei tagli al personale.

“Ora che Dragon Age: The Veilguard è stato pubblicato, un team di BioWare sta sviluppando il prossimo gioco di Mass Effect sotto la guida di veterani della trilogia originale, tra cui Mike Gamble, Preston Watamaniuk, Derek Watts, Parrish Ley e altri,” si legge nel comunicato. “In linea con il nostro impegno nell’innovazione durante lo sviluppo e la distribuzione di Mass Effect, ci siamo posti la sfida di ripensare profondamente a come offrire la migliore esperienza ai nostri fan. Stiamo cogliendo questa opportunità tra i cicli di sviluppo per reinventare il nostro modo di lavorare in BioWare. Dato questo stadio dello sviluppo, non abbiamo bisogno del supporto dell’intero studio. Abbiamo molti talenti incredibili qui in BioWare, quindi abbiamo lavorato diligentemente negli ultimi mesi per abbinare molti dei nostri colleghi ad altri team di EA che avevano ruoli aperti adatti a loro.”

La notizia della riorganizzazione arriva all’indomani dell’uscita dallo studio di Corinne Busche, la game director di Dragon Age: the Veilguard, e dopo che Electronic Arts ha ammesso il parziale flop di quest’ultimo gioco.