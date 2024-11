This War of Mine: in arrivo Forget Celebrations

Sviluppato e pubblicato da 11 bit Studios, This War of Mine s’infoltirà a breve con un nuovo DLC in occasione del decimo anniversario, che verrà accompagnato da un vinile.

“Questo importante anniversario ha un peso agrodolce. Mentre le celebrazioni sarebbero d’obbligo per un decennio di successo, non possiamo veramente festeggiare mentre le guerre continuano a consumare vite, spogliando l’umanità con crudeltà implacabile e senza scopo. Ma piangere in silenzio sarebbe altrettanto inutile. Invece, stiamo di nuovo usando This War of Mine come piattaforma per il cambiamento. Con il lancio di Forget Celebrations, tutti sono invitati a unirsi a noi per fare la differenza. Tutti i proventi saranno devoluti a Liberty Ukraine Foundation, Amnesty International, War Child e Indie Games Poland”, ha dichiarato il team.

“Essendo l’unico videogioco che ritrae l’esperienza civile della guerra con un’onestà così incrollabile, This War of Mine rimane una storia universale di lotta, sopravvivenza e speranza. Per questo motivo, sentiamo la profonda responsabilità di agire e di incoraggiare gli altri ad aiutare. La comunità dei giocatori ha dimostrato più volte che la sua empatia e generosità non conoscono limiti”, afferma il CEO di 11 bit studios, Przemysław Marszał.