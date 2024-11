Frostpunk 2: annunciata la roadmap

Sviluppato e pubblicato da 11 bit studios, Frostpunk verrà supportato con ulteriori contenuti aggiuntivi e nuovi aggiornamenti. “Mentre continuiamo ad espandere il gelido mondo di Frostpunk 2, abbiamo creato una roadmap di sviluppo per guidare il giocatore”, ha dichiarato il team.

Ecco quanto avverrà nei prossimi mesi:

Pubblicazione su console: il titolo, seppure non ci sia ancora una data specifica, arriverà su console. “Sappiamo che è qualcosa che molti di voi non vedono l’ora di fare e siamo estremamente felici di portare New London a tutti i giocatori su console”.

DLC. Anche se per ora li teniamo nascosti, ogni DLC aggiungerà qualcosa di completamente nuovo al duro mondo di Frostpunk 2.

Aggiornamenti gratuiti dei principali contenuti: Oltre ai DLC, il team aggiungerà aggiornamenti gratuiti dei contenuti, che avranno un impatto significativo sull’esperienza complessiva con il gioco.