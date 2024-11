New Arc Line è ora disponibile in Accesso Anticipato

Sviluppato da Dreamate e pubblicato da Fulqrum Publishing, New Arc Line, un nuovo RPG isometrico tematicamente vicino a Baldur’s Gate, è ora disponibile in Accesso Anticipato su PC (Steam). Il giocatore potrà schierarsi in un eterno conflitto tra la magia arcana e la rivoluzione steampunk, facendo pendere l’ago della bilancia a favore di magie, elfi, nani e mostri misteriosi o di gadget steampunk, dirigibili e pistole tesla.

Il nuovo mondo incombe all’orizzonte e su di esso si staglia la scintillante città del progresso, nonché l’ultima speranza di trovare una cura per una malattia mortale, approdando in una terra sconosciuta e piena di meraviglie a bordo di un battello a vapore, con altre migliaia di migranti, anche se presto il giocatore presto scoprirà che la bellezza della città è solo una facciata e il marcio che si trova sotto la sua superficie comincerà ad affiorare.