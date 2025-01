Hyper Light Breaker: in arrivo, a breve, in Accesso Anticipato

Sviluppato da Heart Machine e pubblicato da Arc Games, Hyper Light Breaker è in arrivo il prossimo 14 gennaio 2025 in Accesso Anticipato. “Il nostro gioco è un open world, online, rogue-lite con mondi generati proceduralmente: ha una rigiocabilità illimitata con un numero spropositato di combinazioni. Stiamo essenzialmente inventando e definendo questo sottogenere di “open world rogue-lite” e abbiamo la forte sensazione che apertura e reattività ai pareri dei giocatori saranno cruciali per questo processo ambizioso.”

“La comunità sarà determinante per aiutarci a bilanciare l’esperienza, far evolvere i progetti e creare un gioco migliore, più performante, versatile e, in ultima istanza, completo. Entrando in Accesso Anticipato, possiamo mostrare e parlare del nostro gioco apertamente, invitando il pubblico a vedere come viene creato e a partecipare per contribuire a migliorarlo“, ha dichiarato il team, spiegando la sua scelta.