Ninja Theory annuncia l'horror sperimentale Project: Mara

Non ci sono solo Bleeding Edge ed Hellblade 2 nel futuro di Ninja Theory: lo studio britannico recentemente acquisito da Microsoft e inglobato nella famiglia degli Xbox Game Studios ha svelato Project: Mara, un nuovo e ambizioso horror attualmente in lavorazione.

Basato su resoconti di esperienze vissute e ricerche approfondite, l’obiettivo di questo nuovo progetto è quello di ricreare gli orrori della mente in maniera accurata e realistica. Project: Mara sarà dunque un titolo sperimentale e un esempio di quello che potrebbe diventare un nuovo modo di fare storytelling.

Al momento non si conosce altro, tuttavia Ninja Theory fa sapere che pubblicherà a intervalli regolari diari di sviluppo come quello presente qui in alto per tenere sempre informati i fan sull’evoluzione di Project: Mara.