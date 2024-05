CI Games: ancora licenziamenti per il publisher polacco

Come se non fossero già abbastanza i licenziamenti di inizio anno che hanno portato al taglio del 10% del personale di CI Games, la società polacca ha fatto sapere di aver mandato a casa altri 30 dipendenti.

Tramite una nota riportata dalla redazione di Game Developer, CI Games spiega che i tagli operati in queste ore rappresentano “l’ultimo stadio di una serie di licenziamenti mirati“. L’azienda polacca precisa che i licenziamenti permetteranno massimizzare l’efficienza della struttura organizzativa. Viene inoltre reso noto che i tagli non hanno coinvolto Hexworks, lo studio di Lords of the Fallen ora al lavoro su un nuovo progetto, probabilmente un sequel dell’action RPG.