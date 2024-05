The Rogue Prince of Persia: l'Early Access è stato rinviato

The Rogue Prince of Persia, sviluppato da Evil Empire e pubblicato da Ubisoft, è stato rinviato, stando al messaggio lanciato su X dal team, a causa della pubblicazione di Hades II. Anche se, ovviamente, non si può parlare di colpe, poiché il team ha ironizzato sulla pubblicazione del nuovo capitolo lanciato da Supergiant Games lo scorso lunedì sera, che ha sorpreso un po’ tutti, persino noi, come racconta la nostra anteprima.

So we've got a little bit of news about The Rogue Prince of Persia, it's all in the big yellow box👇https://t.co/S3FiyGFfrY pic.twitter.com/9PXlw4J2MZ — Evil Empire (@Studio_Evil) May 10, 2024

Le motivazioni, comunque, risiedono negli ultimi ritocchi di questo nuovo capitolo dedicato al principe di Persia, sviluppato dagli autori dell’apprezzato Dead Cells. In tal senso, il team ha sottolineato l’importanza della patch che verrà pubblicata al day one, davvero corposa. Ancora non è chiaro quando effettivamente verrà pubblicato l’Accesso Anticipato, ma lo studio di sviluppo ha precisato che avverrà nel corso del mese di maggio.