PO'ed: Definitive Edition, annunciata la data di uscita

Nightdive Studios ha annunciato la data di uscita di PO’ed: Definitive Edition, versione rimasterizzata dello sparatutto pubblicato originariamente su 3DO nel 1995.









Questa la descrizione data dagli sviluppatori: “PO’ed è un adrenalinico sparatutto spaziale in prima persona, con elementi di gioco ispirati agli amatissimi classici DOOM e QUAKE. PO’ed: Definitive Edition dà ancora più pepe al tradizionale sparatutto del 1995 con una grafica rinnovata, antialias, framerate aumentato e controlli riprogettati, per una performance in 4K fino a 144 FPS.”

PO’ed: Definitive Edition sarà disponibile su PC (Steam e GOG), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch il 16 maggio.