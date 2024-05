Sonic Mania Plus è ora disponibile su Netflix Games

Sonic Mania Plus, sviluppato e pubblicato da SEGA, si aggiunge quest’oggi nel catalogo di Netflix Games. Dopo essere stato pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch, questa collection comprendenti i principali capitolo del porcospino blu si unisce a opere del calibro di Oxenfree 2.









Sonic Mania Plus è un’autentica esperienza classica di Sonic dall’elegante grafica pixellata, che include una gamma di nuove zone assieme alle più iconiche di Sonic 1, 2, 3, Sonic & Knuckles e Sonic the Hedgehog CD. Il giocatore potrà assumere le sembianze di Sonic, Tails o Knuckles, nonché come due personaggi dei titoli passati: Mighty the Armadillo e Ray the Flying Squirrel, che fanno ritorno con le loro abilità uniche.