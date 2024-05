Bloodstained: Ritual of the Night, disponibile la patch Caos e Versus

Sviluppato da ArtPlay e pubblicato da 505 Games, Bloodstained: Ritual of the Night, da oggi, s’infoltisce ulteriormente grazie all’aggiornamento Caos e Versus che parte nella giornata odierna. Ad aver lavorato alla produzione è uno dei padri fondatori del genere Metroidvania, Koji Igarashi, che propone dei contenuti che hanno l’obiettivo di espandere ulteriormente l’esperienza di gioco.









La modalità caos intratterrà i giocatori in una cooperazione giocabile sia online che in locale. Si dovrà cercare di sopravvivere in stanze e luoghi ostili, per arrivare all’obiettivo tanto agognato. Al contrario, la modalità versus metterà i giocatori l’uno contro l’altro in una gara di sopravvivenza. Non sarà semplice sopravvivere. Ricordiamo, inoltre, che Bloodstained: Ritual of the Night è disponinile su PC e console.