LudoNarraCon 2024: torna l'evento dedicato ai videogiochi narrativi

Puntuale come ogni anno, ecco partire l’edizione 2024 di LudoNarraCon: l’evento organizzato su Steam da Fellow Traveller dedicato interamente ai videogiochi narrativi.

In questi giorni sarà possibile assistere a conferenze e tavole rotonde trasmesse in diretta e organizzate dagli sviluppatori su varie tematiche legate alla narrazione. Sarà inoltre possibile scaricare demo di videogiochi in uscita e approfittare di promozioni su una vasta selezione di titoli.

Segnaliamo, infine, LudoNarraCon 2024 si concluderà lunedì 13 maggio.