Half-Life: Alyx non verrà rinviato, il gioco è completo

Nel corso di una sessione AMA che si è tenuta su Reddit nelle scorse ore, alcuni sviluppatori di Half-Life: Alyx hanno voluto rassicurare i fan circa la possibilità che il gioco venga rinviato smentendo categoricamente questa eventualità.

Il manipolo di dipendenti Valve che si è avvicendato a rispondere alle domande dei videogiocatori ha dichiarato che i lavori stanno procedendo con gli ultimi ritocchi ma lo sviluppo è completo, dunque non vi è alcun rischio che il lancio di Half-Life: Alyx subisca un rinvio. Il team ha spiegato che c’è ancora da sistemare qualcosa nella scena finale del gioco, tuttavia sia molti sviluppatori che diversi playtester hanno affrontato l’avventura completa più e più volte, dunque la possibilità di uno slittamento della release non esiste.

Vi ricordiamo che Half-Life: Alyx sarà disponibile su PC a marzo, tuttavia la data precisa di uscita non è ancora stata rivelata.

