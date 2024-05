REYNATIS in uscita a settembre, disponibile il trailer

REYNATIS, sviluppato e pubblicato da NIS America, uscirà il 27 settembre 2024 su Nintendo Switch, PS4, PS5 e PC (Steam). Inoltre, il gioco includerà contenuti speciali crossover con NEO: The World Ends With You di Square Enix, con personaggi, luoghi e nemici del gioco. Si tratta un urban fantasy ricco di atmosfera ambientato in una ricostruzione realistica di Shibuya, a Tokyo, dove sta per verificarsi lo scontro definitivo tra magia e ordine. Alla ricerca della libertà attraverso la forza, il mago Marin si dirige a Shibuya, dove incontra Sari, un ufficiale del M.E.A., un’organizzazione che si occupa di tenere sotto controllo i maghi.









Lì Marin incontra anche Owl, un gruppo di sostegno per maghi solitari che lavora per costruire un mondo in cui maghi e non maghi possano coesistere in modo sicuro. Composto da soli tre membri, Michiro, Moa e Nika, Owl tiene sotto controllo i vigilanti radicalizzati e impone le proprie punizioni su questioni problematiche che il M.E.A., che rispetta la legge, non può controllare.