Corsair vuole acquisire Endor AG, proprietaria di Fanatec

Corsair ha annunciato di essere in trattativa per acquisire Endor AG, la società proprietaria del marchio Fanatec.

Nel comunicato diffuso dalla società, Corsair fa sapere che l’accordo preliminare siglato con Endor prevede il finanziamento a breve termine della gestione corrente di quest’ultima mentre viene pianificata una ristrutturazione del debito di 70 milioni di euro a carico della stessa Endor, che risulterà nell’acquisizione da parte di Corsair.

“Fanatec è un marchio impressionante con una community molto forte e pensiamo che Corsair sia la dimora ideale per i consumatori di Fanatec, per i suoi impiegati e per i suoi partner,” ha dichiarato Andy Paul, CEO di Corsair. “Questa operazione risolverà i debiti dell’azienda e permetterà alla società di crescere ed espandersi.”

“Siamo molto felici di aver trovato un investitore in Corsair, che conosce molto bene il mercato e vuole investire in un progetto a lungo termine,” ha affermato Andres Ruff, CEO e Chief Restructuring Officer di Endor.