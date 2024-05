Stray Gods: Orpheus, annunciata l'espansione dell'RPG musicale

Summerfall Studios ha annunciato Stray Gods: Orpheus, un’espensione per il videogioco di ruolo a tema musicale pubblicato lo scorso anno su PC e console.









In questo DLC vestiremo i panni di Orpheus, di ritorno dalla morte per un’altra chance nella terra dei vivi. In questa espansione saranno presenti sei nuovi brani musicali composti da Austin Wintory con testi di Simon Hall, Montaigne e Tom Cardy.

Stray Gods: Orpheus sarà disponibile su PC dal 27 giugno, mentre le versioni console riceveranno il DLC in un momento successivo.