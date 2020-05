Su GOG sono partiti gli sconti estivi

Nella serata di ieri sono partiti gli sconti estivi di GOG, con migliaia di videogiochi in promozione e ribassi che arrivano addirittura a toccare il 90%.

Da notare che tra i titoli in saldo troviamo anche due nuove uscite sulla piattaforma, finalmente prive di DRM: si tratta di Prey (scontato al 70%) e Metro Exodus (disponibile a metà prezzo). L’intero elenco dei giochi in promozione è consultabile seguendo questo collegamento.

Da notare, infine, che per l’occasione sono state pubblicate anche alcune demo esclusive per la piattaforma di titoli attualmente in sviluppo: oltra al nuovo dimostrativo di System Shock, infatti, troviamo anche le demo di Desperados III, il remake di Destroy All Humans!, Cris Tales, Vargrus, Spiritfarer e Carrion.

Vi ricordiamo che gli sconti estivi di GOG dureranno fino al prossimo 15 giugno.

