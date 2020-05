Disponibile su PC la demo del remake di Destroy All Humans!

Da poco disponibile sul sito di GOG la demo del titolo sviluppato da Black Forest Games e distribuito da THQ Nordic.

Il remake dell’originale Destroy All Humans!, permetterà a chi si fosse perso questo strampalato titolo dalla forte verve ironica, di poter recuperare la sua avventura dalle tinte b-movie horror a tema extraterrestri.

La demo metterà a disposizione dei videogiocatori la prima missione del gioco, per un totale di circa 20-30 minuti di gameplay.

Destroy All Humans! è in uscita su PlayStation 4, Xbox One e PC (anche su Steam) il prossimo 28 luglio.