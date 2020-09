Freedom Fighters di IO Interactive potrebbe tornare nel prossimo futuro

Ricordate Freedom Fighters? Stiamo parlando dello sparatutto in terza persona sviluppato da IO Interactive, gli autori di Hitman, e pubblicato nel 2003 su PC, PS2, Xbox e GameCube. Ebbene, pare proprio che Freedom Fighters stia per fare ritorno sui nostri schermi.

Il gioco dello studio danese è infatti comparso sul sito del PEGI, l’ente europeo di classificazione dei videogiochi in uscita, con un nuovo publisher e una nuova valutazione (anche se identica a quella precedente). Da notare che l’originale è stato pubblicato da Electronic Arts, mentre nella nuova classificazione figura direttamente la stessa IO Interactive nel ruolo di publisher, il che avrebbe senso dal momento che la compagnia danese è tornata a essere indipendente nel 2017.

Interessante anche la possibile data di uscita, anche se probabilmente si tratta di un placeholder: il gioco dovrebbe tornare a vedere la luce proprio oggi, lunedì 21 settembre. Chissà, magari molto presto potremo tornare a combattere per la libertà nelle strade di una New York occupata dai sovietici.

Condividi con gli amici Inviare