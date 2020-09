Pixofamily Game Studios presenta l'horror sci-fi Triade miR-941

L’italianissima Pixofamily Game Studios, realtà nostrana formata da appena due persone, presenta Triade miR-941, un ambizioso horror di stampo fantascientifico che offrirà un’avventura da vivere dalla prospettiva di due personaggi principali ben distinti.

Uno di questi è Travis Levinson, un personaggio estremamente riflessivo ma dotato di un’immaginazione fervida che lo ha spinto sin da bambino verso il paranormale. Dopo la misteriosa morte della madre e l’allontanamento della sorella Christine, saranno le sue stesse passioni per il soprannaturale a condurlo verso una realtà completamente inaspettata. La seconda protagonista è invece la giovane e affascinante Abigail McKay, una giornalista investigativa incredibilmente curiosa che ben presto incrocerà il suo percorso con quello di Travis.

Gli sviluppatori promettono un videogioco open world con una vasta mappa a disposizione liberamente esplorabile dal giocatore, sia a piedi che con l’ausilio di un’automobile. Non mancherà una componente marcatamente action, con la possibilità di imbracciare vari tipi di armi da fuoco, tra cui pistole, fucili a pompa, armi d’assalto ed esplisivi.

Triade miR-941 approderà presto su Kickstarter, dove verrà dato il via a una raccolta fondi per permettere al team di sviluppo di portare a termine i lavori sul gioco, che uscirà prossimamente su PC e console.