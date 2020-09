Aquanox: Deep Descent, il nuovo trailer mostra il coop a 4 giocatori

Le profondità marine di Aquanox: Deep Descent sono buie, anguste e pericolose, ma sembra che fortunatamente potremo portarci dietro un po’ di fidata compagnia. Il nuovo trailer, infatti, mette in mostra proprio la modalità cooperativo dello sparatutto subbaquo sviluppato da Digital Arrow per THQ Nordic. Non fatevi ingannare dallo split-screen: il gioco cooperativo sarà disponibile online, e stando alle parole dello sviluppatore avrà funzionalità drop-in.

Ciascuno dei giocatori potrà interpretare uno dei quattro piloti, tutti coinvolti a loro modo nella storia di Aquanox: Deep Descent; non ci sarà dunque pericolo di sentirsi tagliati fuori, nella nostra esplorazione delle profondità marine. Digital Arrow promette che i vari batiscafi che andremo a pilotare saranno ampiamente personalizzabili, e che potremo dotarli di tutta una serie di armi adatte alle schermaglie sottomarine: siluri, mine, mortai, mitragliatori gatling e chi più ne ha più ne metta.

Aquanox: Deep Descent arriverà su Steam il 16 ottobre a un prezzo di 29,99€; è disponibile anche un’edizione limitata in vendita su Amazon al prezzo di 39,99€.