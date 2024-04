Dopo la cancellazione annunciata quasi quattro anni fa dovuta alla pandemia, la versione per Nintendo Switch di Deliver Us the Moon torna a farsi viva.









Wired Productions e KeokeN Interactive hanno infatti annunciato che l’avventura fantascientifica verrà pubblicata sulla console ibrida della Grande N nel corso della prossima estate.

Ricordiamo che Deliver Us the Moon è già disponibile da tempo su PC e console PlayStation e Xbox. Qui trovate la nostra recensione a cura di Simone Rampazzi.