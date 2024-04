LKA e Wired Productions annunciano un nuovo videogioco

Dopo The Town of Light e Martha is Dead, la collaborazione tra LKA e il publisher Wired Productions prosegue, tant’è che le due società hanno appena annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto

Lo studio italiano sta infatti sviluppando un nuovo videogioco, ma purtroppo non si conoscono ancora i dettagli relativi a questo progetto. È stata tuttavia diffusa un’immagine che potrebbe fornirci alcuni indizi: l’immagine raffigura quella che sembra essere la scrivania di un agente della Polizia di Stato. Il videogioco potrebbe quindi essere ambientato agli inizi degli anni Novanta, data l’apparecchiatura sulla scrivania, ed essere a sfondo investigativo.

Restiamo dunque in attesa di saperne di più, sperando di non dover aspettare a lungo.