Lords of the Fallen: arriva l'aggiornamento Master of Fate

CI Games ed Hexworks hanno pubblicato l'aggiornamento gratuito Master of Fate di Lords of the Fallen, segnando così la fine degli update post-lancio.









Questo update introduce numerose novità, tra cui nuove quest, set di armi e armature inediti, una dozzina di nuove magie, vari aggiustamenti al bilanciamento, nonché una serie di migliorie alla stabilità.

Tuttavia, la feature più importante aggiunta tramite questo aggiornamento è sicuramente l’Advanced Game Modifier System, il quale permette agli utenti di personalizzare l’esperienza di gioco attraverso la combinazione di vari modificatori. Tra questi la possibilità di rendere casuali i nemici incontrati durante l’avventura, randomizzare il loot, o addirittura introdurre la modalità permadeath.

Tutti i dettagli dell’aggiornamento sono consultabili qui.