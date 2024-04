Nightingale: Inflexion presenta il nuovo aggiornamento

Inflexion Games ha pubblicato il nuovo aggiornamento di Nightingale che introduce varie feature richieste a gran voce dalla community.

Tra le novità, l’introduzione di modifiche sostanziali al sistema di combattimento con l’aggiunta di più opzioni di combattimento a distanza all’inizio del gioco (coltelli da lancio, granate e archibugio), e armi a una mano migliorate con mosse difensive come la parata per il coltello, una mossa boomerang per la falce e una raffica di colpi per il martello.

Disponibili due nuovi tipi di Bound: Aegis, che utilizza due scudi massicci per difendersi, e Breaker, dotato di cannone che spara esplosivi a distanza.

Altre novità riguardano il crafting, con la possibilità di creare oggetti direttamente dal magazzino e mettere in coda le ricette, nuove sfide e trame aggiuntive in tutti i Reami, la sostituzione delle icone temporanee, la possibilità di acquistare oggetti direttamente dalla Guida, l’abilità di schivata per le armi a due mani e altro ancora. Per tutti i dettagli vi rimandiamo al changelog ufficiale.