Remnant 2, disponibile il DLC "The Forgotten Kingdoms"

Remnant 2, sviluppato da Gunfirre Games e pubblicato da Gearbox Software, ha rilasciato oggi The Forgotten Kingdoms, il nuovo DLC che espande la struttura ludica e la trama della produzione recensita dal nostro Gabriele Barducci, ecco la sua recensione.









Lydusa, un antico spirito della pietra imprigionato da tempo, farà qualunque cosa per riavere la libertà e ottenere vendetta contro i mortali che l’hanno tradita.Tracce di tormento, inganno e morte ora infestano le ziggurat un tempo orgogliose di questa terra, mentre le pietre viventi di Lydusa vagano per i resti fatiscenti di una civiltà dimenticata in cerca di sangue fresco.