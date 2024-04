Senua's Saga: Hellblade II sarà tradotto in 27 lingue

Grazie all’aggiornamento della pagina del prodotto presente su Steam sappiamo che Senua’s Saga: Hellblade II sarà tradotto in ben 27 lingue. Tra queste troviamo anche la localizzazione in italiano, tuttavia il doppiaggio sarà disponibile solamente in lingua inglese.

I testi a schermo, tra interfaccia e sottotitoli, saranno disponibili nei seguenti idiomi:

Italiano

Inglese

Francese

Tedesco

Spagnolo (Spagna)

Arabo

Ceco

Danese

Olandese

Finlandese

Greco

Ungherese

Giapponese

Coreano

Norvegese

Polacco

Portoghese (Brasile)

Portoghese (Portogallo)

Russo

Cinese (Semplificato)

Spagnolo (America Latina)

Svedese

Cinese (Tradizionale)

Turco

Ucraino

Ebraico

Islandese

Ricordiamo che Senua’s Saga: Hellblade II verrà pubblicato il 21 maggio su PC e Xbox Series X|S. Sarà inoltre disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Game Pass.