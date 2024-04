Man of War 2, ecco la data d'uscita su PC

Man of War 2, sviluppato da Best Way e pubblicato da Fulqrum Publishing, arriverà su PC (Steam) il prossimo 15 maggio 2024. Il titolo, uno strategico analogo al suo predecessore, condurrà il giocatore nel periodo tumultuoso della Seconda Guerra Mondiale, con gli Alleati e l’Asse a contendersi l’Europa e il mondo Intero. Ecco il trailer d’annuncio. Men of War II vanta un ventaglio di opzioni di gioco notevole.









Sia che il giocatore preferisca un approccio realistico alla strategia della Seconda Guerra Mondiale tipico dei precedenti titoli della serie o che voglia godersi un’esperienza più rilassata, scoprire le storie avvincenti delle campagne narrative, sperimentare tattiche diverse in modalità dinamiche in continua evoluzione, sfidare altri comandanti in partite classificate o personalizzare tutti i dettagli di ogni battaglia in una lobby, Men of War II offrirà moltissimi contenuti.