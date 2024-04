Annunciato Parthenope, un RPG investigativo ambientato a Napoli

Katabasi Studio, il collettivo napoletano fondato da Fortuna Imperatore e Francesca Balestri, ha presentato Parthenope: si tratta di un nuovo videogioco di ruolo a sfondo investigativo ambientato nel capoluogo campano.









Parthenope viene descritto come un videogioco di ruolo 3D che prende ispirazione da videogiochi del calibro di Disco Elsysium e Pentiment, dai romanzi di Elena Ferrante e dal surrealismo del cinema di Paolo Sorrentino. Nel gioco ci immergeremo in una “storia sofisticata, dove le linee tra realtà e mito si sfumano“.

L’opera affonda le sue radici in quel simbolismo napoletano “impregnato di magia, folclore, carnalità, ribellione“. “Per sopravvivere in Parthenope,” dichiara il collettivo, “sarà necessario assorbire le abilità napoletane e stravolgersi completamente, col fine di affrontare il bestiario carnevalesco che popola una città insidiosa e magnetica, ma che abita i giocatori stessi. Districandosi tra Munacielli, Janare, Capere, il realismo magico dipinge un arazzo di Misteri Partenopei inedito e coinvolgente, celebrando le ombre e la straordinaria filosofia di una città che somiglia a un altro pianeta.”

Sul versante del gameplay, Parthenope ci invita a investigare e ricostruire la genealogia delle stirpi napoletane per affrontare i tre Santi Patroni che usurpano la città dalle sue viscere. Sarà necessario mescolarsi con la Tribù del Mare e lasciarsi travolgere dalla frenetica ricerca dell’Uovo Magico e del sepolcro della Sirena per svelare il mistero della città inghiottita. Dovremo estorcere informazioni, barattare eccentrici prodotti locali; spettegolare, interrogare i tarocchi e interpretare i sogni. Per finire, dovremo cambiare i nostri connotati scegliendo di vestirci di carisma, passione rivoluzionaria o negromanzia.

Oltre a Fortuna Imperatore e Francesca Balestri, il team di Parthenope è formato da: Daniele Sichetti (Programmatore); Andrea Sciuto (Level Designer); Umberto Boldarin (Sound designer); Genesis Galaxy, Daniele De Giglio, Francesco Alves (3d artists); Matteo Saliva (videomaker).

Nessuna notizia circa data di uscita e piattaforme di riferimento.