Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, ecco il trailer di lancio

Eiyuden Chronicles: Hundred Heroes, sviluppato da Rabbit & Bear Studios e pubblicato da 505 Games, si mostra nel nuovo trailer di lancio dedicato alla produzione, recensita su TGM dal nostro Dan Hero.









La storia inizia in un angolo di Allraan, un mosaico di tante nazioni e culture diverse riunite in una sola terra. Con la punta della spada e con l’utilizzo di oggetti incantati conosciuti come “lenti runiche”, la storia di questa terra è stata forgiata da alleanze e aggressioni tra umani, uomini bestia, elfi, e i popoli del deserto che vi risiedono. L’Impero di Galdea ha ottenuto un vantaggio sulle altre nazioni scoprendo una tecnologia che amplifica il potere delle lenti runiche.