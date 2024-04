The Last Spell: ecco il DLC

The Last Spell, sviluppato da Ishtar Games, aggiunge quest’oggi il suo primo DLC, denominato Dwarses of Runenberg. Questo nuovo contenuto aggiuntivo introduce i Nani come classe giocabile e supplementa nuove armi e sfide extra, rendendo disponibile un aggiornamento separato gratuito per tutti i giocatori, apportando ulteriori miglioramenti.









Il DLC aggiunge una nuova mappa nella città di Runenberg, dove cristalli distruttibili ed esplosivi e statue che generano mob metteranno alla prova anche i più famosi strateghi di The Last Spell. Il contenuto aggiunge anche una classe di personaggi giocabili Nani, introduce un nuovo sistema di concessione di vantaggi legati alla razza di ogni guerriero e tre tipi di armi, ognuno con abilità distinte. Qua la recensione.