Stellar Blade: ecco il dietro le quinte del video di BiBi

Stellar Blade, sviluppato da Shift Up e pubblicato da Sony PlayStation Studios, sarà disponibile dal 26 aprile 2024 su PlayStation 5. Come già sottolineato in una recente news, il team ha collaborato con BiBi, preparando i giocatori allo sbarco di EVE e compagni sulla quinta ammiraglia di Sony. Ecco il video esplicativo.









Ricordiamo, inoltre, che la nostra recensione di Stellar Blade verrà pubblicata domani alle 16:00. A questo link la nostra anteprima hands on.