GOG Galaxy permetterà di acquistare giochi da altre piattaforme

In seguito al lancio della sua versione 2.0, GOG Galaxy ha cercato di presentarsi come un launcher che permetta di raccogliere in un solo posto tutti i giochi acquistati non solo su GOG.com, ma anche su altri store digitali. Pare che la piattaforma di CD Projekt si stia preparando a fare un ulteriore passo in questo senso, visto che ha da poco annunciato l’ingresso in fase beta della possibilità di usare la sua interfaccia per fare acquisiti su altre negozi digitali.

Attualmente, la beta è solamente ad accesso su invito, e permette di acquistare solo alcuni titoli esclusivi dell’Epic Games Store; ma GOG promette che gli inviti saranno presto estesi a più utenti e che il catalogo di giochi diventerà più ampio.