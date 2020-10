My Time at Sandrock si presenta su Kickstarter

Pathea Games, lo studio indipendente che ha dato i natali a My Time at Portia, ha dato il via a una campagna di crowdfunding su Kickstarter al fine di completare lo sviluppo del sequel My Time at Sandrock.

Gli sviluppatori sono hanno bisogno di 100 mila dollari per portare a termine i lavori e far sì che il gioco approdi su PC tramite il programma di Accesso Anticipato nella primavera del prossimo anno. Il denaro verrà impiegato per aggiungere delle feature aggiuntive che differenzieranno My Time at Sandrock dal suo diretto predecessore.

Il gioco manterrà una tipica struttura sandbox mutuata da titoli simili al filone di Harvest Moon, tuttavia Pathea Games ha intenzione di puntare su una trama molto più curata e sfaccettata, donando maggiore spessore ai vari personaggi. I fondi aggiuntivi serviranno anche a realizzare in-house le conversioni per console: My Time at Sandrock, infatti, sarà disponibile anche su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch, tuttavia su queste piattaforme sarà disponibile nel 2022.