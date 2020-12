Valorant: arriva la modalità a tempo limitata Battaglia a palle di neve

Riot Games ha introdotto una nuova modalità festiva per Valorant: si tratta della Battaglia a palle di neve, disponibile a tempo limitato fino al prossimo 29 dicembre.

In questa modalità deathmatch a squadre 5v5, i personaggi combattono a colpi di Power Up e palle di neve utilizzando uno speciale lanciatore. Il primo team che raggiunge quota 50 kill vince. Partecipando alla Battaglia a palle di neve si verrà ricompensati con il ciondolo per l’arma Snow Bro.

Riot fa inoltre sapere che la modalità potrebbe tornare in futuro nel caso in cui verrà apprezzata dai giocatori.

