The King of Fighters XV: vediamo il trailer di Shun'ei

Presentato ufficialmente pochi giorni fa, The King of Fighters XV torna a mostrarsi in video svelando il gameplay di Shun’ei, uno dei combattenti inclusi nel roster del picchiaduro targato SNK.

Il trailer illustra le mosse di questo combattente, che si ritrova a scontrarsi contro Kyo Kusanagi, il quale purtroppo non viene mostrato a lungo. Il video ci invita ad attendere la prossima settimana, quando probabilmente verrà diffuso un secondo filmato di gameplay.

Da notare che al momento The King of Fighters XV non solo è sprovvisto di data di uscita, ma non si conoscono nemmeno le piattaforme di riferimento.