Mighty DOOM terminerà il proprio percorso

A seguito della chisura degli studi di Bethesda a opera di Xbox, Mighty DOOM, sviluppato da Alpha Dog Games, terminerà il suo percorso il prossimo 7 agosto. Come precisato su X dai dipendenti e dallo studio di sviluppo, la produzione non verrà rimpinguata di ulteriori contenuti e gli acquisti in game, a partire da quella data, saranno inevitabilmente interrotti.

Players interested in requesting a refund for purchased in-game currency can sign up here https://t.co/uONLJKkejc to receive details. pic.twitter.com/1qkGE9Sh1I — Mighty DOOM (@MightyDOOM) May 7, 2024

La scure dei licenziamenti, della chiusura di team e l’annullamento di progetti e l’abbandono di proprietà intellettuali, denota una marcata crisi del mercato dei videogiochi ancora più marcata. Ancora non è chiaro quale sarà il destino dei dipendenti all’interno dello studio. Mighty DOOM, per chi non lo conoscesse, è una versione friendly dello sparatutto in prima persona di id Software, lo studio storico di DOOM.